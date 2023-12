QBet Holdings Co Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qb Net-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 73,03 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Qb Net basierend auf dem RSI.

Die Stimmung rund um Qb Net wird als neutral eingestuft, nachdem Analysten soziale Plattformen untersucht haben und festgestellt haben, dass die Kommentare und Themen weitgehend neutral waren.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (1448 JPY) nur um 3,85 Prozent vom Durchschnitt (1505,93 JPY) abweicht. Der 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (1448 JPY) um 8,04 Prozent unter dem Durchschnitt (1574,52 JPY) liegt. Insgesamt wird Qb Net basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Qb Net langfristig eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben, da die Diskussionen eine mittlere Aktivität zeigen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Qb Net basierend auf verschiedenen technischen und stimmungsbezogenen Indikatoren.