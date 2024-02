QBet Holdings Co Aktie: Aufgepasst!

Die Qb Net-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1294 JPY gehandelt, was einer Abweichung von -12,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -15,07 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" charttechnischen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Qb Net zeigen keine klare Tendenz in Bezug auf Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Qb Net-Aktie einen Wert von 88,28 für den RSI7 und einen Wert von 73,84 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung und bedingen ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Qb Net durchschnittlich sind, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend kann die Qb Net-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet werden.

