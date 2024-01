QBet Holdings Co Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Qb Net-Aktie zeigt der RSI aktuell einen Wert von 22,53 an, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Qb Net ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen zu erkennen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qb Net bei 1511,12 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1517 JPY hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 1532,5 JPY auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Analyse der Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu erkennen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt sich also für die Qb Net-Aktie eine überwiegend neutrale Einschätzung in Bezug auf verschiedene Bewertungsfaktoren.