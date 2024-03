Q2 Holdings Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Q im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von 111,34 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 913,5 Prozent, wobei Q mit 802,16 Prozent ebenfalls darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Q beträgt 0 Prozent, was 2,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben Q in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut"-Bewertungen beurteilt, während es keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen gab. In Bezug auf die Kursprognose ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -29,38 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Q eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Q liegt bei 31,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 31,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Q.