Q2 Holdings Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktie Q auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Q diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Q fünf Mal mit "Gut" bewertet, einmal als "Neutral" und einmal als "Schlecht". Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Q aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -3,29 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 38,86 USD festgelegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie also in der Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Q-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Im Vergleich mit anderen Aktien in der "Software"-Branche hat Q in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +32,9 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 10,62 Prozent gestiegen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Q sogar um 34,44 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.