Q2 Holdings Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Analysten bewerten die Q-Aktie insgesamt positiv, da es 5 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufen-Empfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Q-Aktie liegt bei 38,86 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -3,58 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Q mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen dominierten. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als gut eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Q-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,52 Prozent erzielt, was 34,13 Prozent über dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Software-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 32,77 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.