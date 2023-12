Q2 Holdings Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Q liegt bei 23,77, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 27,87 und wird ebenfalls als „Gut“ eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung von „Gut“.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen vor allem negative Kommunikation zu beobachten war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Q diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Gut“ und fasst zusammen, dass das Anleger-Sentiment ebenfalls als „Gut“ einzustufen ist.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Q-Aktie. Davon waren 5 Bewertungen „Gut“, 1 „Neutral“ und 1 „Schlecht“. Insgesamt ergibt sich daraus ein „Gut“-Rating. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Q vor. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Bewertungen der Analysten, liegt bei 38,86 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotential von -10,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 43,42 USD. Daher ergibt sich eine „Schlecht“-Empfehlung und insgesamt ein „Neutral“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Q liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,28 % für die Branche "Software". Mit einer Differenz von lediglich 2,28 Prozentpunkten wird daher die Dividende als „Schlecht“ eingestuft.