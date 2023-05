Das Q1 zeigt es: Warum ausgerechnet das meine liebste Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite ist

Das Q1 hält auch bei so mancher Dividendenaktie einige Überraschungen bereit. Wenn es um die High-Yield-Aktien mit über 5 % Dividendenrendite geht, so ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB) einer meiner Favoriten. Ja, genau, der Real Estate Investment Trust, der einen qualitativen Ansatz und ein diversifiziertes Portfolio besitzt.

Sehen wir uns einige Highlights aus den Quartalszahlen für das erste Jahresviertel an. Ich sehe eine Menge Qualitäten, die sich ein weiteres Mal zeigen. Und die ein gutes Wertversprechen zu einer fairen Bewertung bedeuten können.

W. P. Carey: Mehr als eine Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite

Die Basis dürften viele Einkommensinvestoren kennen: W. P. Carey zahlt 1,067 US-Dollar je Quartal an die Investoren aus. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 71,99 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 5,9 %. So weit, so gut. Wobei wir überlegen könnten, ob wir überhaupt noch von einer Dividendenaktie mit 5 % sprechen, oder nicht auch hier bereits von mehr.

Zurück zum Thema Quartalszahlen: W. P. Carey präsentierte ein Umsatzwachstum in Höhe von 22,8 % auf 427,8 Mio. US-Dollar. Zwar ist eine anorganische Übernahme im Wesentlichen für den Sprung verantwortlich. Doch ist auch das ein springender Punkt: Das Management kann weiter skalieren, indem man das Portfolio konsequent erweitert.

Durch die Übernahme sind bei der Dividendenaktie W. P. Carey zwar die Funds from Operations je Aktie um 3 % auf 1,31 US-Dollar rückläufig gewesen. Jedoch sehe ich das als (verwässernden) Einmaleffekt. Generell gilt, dass das Ausschüttungsverhältnis trotzdem noch mit 81,5 % vergleichsweise moderat ist. Das zeigt, dass die 5,9 % Dividendenrendite immer noch sehr nachhaltig erscheinen.

W. P. Carey rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2023 mit Funds from Operations je Aktie zwischen 5,30 und 5,40 US-Dollar. Das heißt, selbst im Worst-Case sollten die Funds from Operations je Aktie in den kommenden Quartalen höher ausfallen. Gemessen an dieser Prognose liegt das Kurs-FFO-Verhältnis momentan im schlechtesten Fall bei ca. 13,6. Mit einer „Gewinn“-Rendite in Höhe von 7 % pro Jahr sehe ich das besagte, gute Wertversprechen. Die Dividendenaktie hat daher im Moment so einiges zu bieten.

Auch ansonsten viel Qualität!

W. P. Carey schlägt sich insgesamt gut. Bei der Dividendenaktie lag die Quote entgangener Mieteinnahmen im letzten Quartal gerade einmal bei 0,6 %. Auch das zeigt, dass das Management sehr akribisch an einem qualitativen Portfolio arbeitet. Langfristige Triple-Net-Lease-Mietverträge gehören ebenfalls zur Stärken-Seite dazu. Die Bilanz ist mit einem ausgeglichenen Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital solide. Zumal es bilanziell 1,6 Mrd. US-Dollar in Cash oder kurzfristigen Vermögenswerten gibt.

Alles in allem ist die Dividendenaktie ein gutes Wertversprechen, das auch jetzt stark performt. Im ersten Quartal gab es einige Highlights, wobei die Bewertung noch immer überaus moderat ist.

Der Artikel Das Q1 zeigt es: Warum ausgerechnet das meine liebste Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite ist ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023