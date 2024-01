Pyxus International-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Der kurzfristige RSI von Pyxus in den letzten 7 Tagen liegt bei 85,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Pyxus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Pyxus daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmung in Bezug auf Aktienkurse kann durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung und die Kommentare zu Pyxus neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie in dieser Hinsicht führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Pyxus-Aktie bei 1,33 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,65 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von +7,84 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Pyxus daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pyxus zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Aspekt der Analyse.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Pyxus in Bezug auf den RSI und die technische Analyse als "Schlecht" bzw. "Gut" bewertet wird, während die Stimmung und der Buzz neutral eingestuft werden.