Pyxus International Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Pyxus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,34 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +43,28 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,6 USD, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich neutral, mit neutralen Themen und Kommentaren in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pyxus-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 28,57 und liefert somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Pyxus-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Sentiment in den sozialen Medien und den RSI ein "Gut"-Rating.