Pyxis Tankers Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Pyxis Tankers-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,19 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,94 USD, was einem Unterschied von -5,97 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,87 USD wird berücksichtigt, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+1,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pyxis Tankers-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Pyxis Tankers-Aktie wird ebenfalls betrachtet, wobei die sozialen Plattformen neutrale Kommentare und Befunde zeigen. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentalen Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 3,29 liegt und somit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Marine-Branche von 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.