Pyxis Tankers Aktie: Ist das noch normal?

Aus den technischen Analyse der Pyxis Tankers-Aktie ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 4,19 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,94 USD, was einer Abweichung von -5,97 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,87 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pyxis Tankers-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,29, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pyxis Tankers-Aktie liegt bei 56 und der RSI25 bei 47,74, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Einschätzung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Pyxis Tankers-Aktie entsprechend der technischen, fundamentalen und Anleger-Analyse eine Gesamtbewertung als "Neutral".