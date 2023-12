Pyxis Tankers Aktie: Alles völlig egal!

Das Unternehmen Pyxis Tankers schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Marinebranche derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,12 Prozentpunkte weniger als der üblichen Rendite von 5,12 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Bei der fundamentalen Analyse des Unternehmens ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Pyxis Tankers beträgt 3,13, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,28. Somit ist das Unternehmen unterbewertet, und wir stufen den Titel als "Gut" ein.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Pyxis Tankers-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage ein Durchschnittsschlusskurs von 4,09 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,29 USD, was einem Unterschied von +4,89 Prozent entspricht. Daher erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,94 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+8,88 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pyxis Tankers-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (43,95) ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Pyxis Tankers.