Pyrum Innovations Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Pyrum Innovations können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Pyrum Innovations in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Pyrum Innovations in den sozialen Medien signalisieren deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen insgesamt die negativen Meinungen. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In technischer Hinsicht ist die Pyrum Innovations-Aktie derzeit -9,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -25,21 Prozent beträgt. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" ein.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Pyrum Innovations als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 87,5, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 62,69 liegt und für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.