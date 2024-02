Pyrum Innovations Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Pyrum Innovations-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 40,13 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 44 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (34,18 EUR) weist eine positive Abweichung von +28,73 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Aktie von Pyrum Innovations an acht Tagen positiv und an einem Tag negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung bewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pyrum Innovations-Aktie für die letzten 7 und 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Pyrum Innovations-Aktie aus charttechnischer Sicht und in Bezug auf das Anleger-Sentiment positive Bewertungen, während die langfristige Stimmung und die RSI-Analyse zu einer neutralen Einschätzung führen.