PyroGenesis Canada Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Pyrogenesis Canada-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,83 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,4 CAD weicht somit um -51,81 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,49 CAD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-18,37 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Pyrogenesis Canada eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2,96 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pyrogenesis Canada-Aktie beträgt 68,42, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert. Auch der RSI25 von 66 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -56,52 Prozent erzielt, was 59,48 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,17 Prozent, wobei Pyrogenesis Canada aktuell 57,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.