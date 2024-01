PyroGenesis Canada Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "PyroGenesis":

Die technische Analyse der Pyrogenesis Canada-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,82 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,43 CAD lag, was einem Abstand von -47,56 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,48 CAD, was einer Differenz von -10,42 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -58,25 Prozent erzielt, was 61,36 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 0,31 Prozent liegt die Pyrogenesis Canada-Aktie aktuell um 58,57 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Pyrogenesis Canada-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent hat, wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,45 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 60,53 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Pyrogenesis Canada-Aktie daher in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.