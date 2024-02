PyroGenesis Canada Aktie: Reagiert die Aktie?

Pyrogenesis Canada wird als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 43,12, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,71 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Pyrogenesis Canada in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab mehr positive als negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pyrogenesis Canada-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (60 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (54,81) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,51 CAD, was einem Unterschied von -29,17 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Pyrogenesis Canada daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler, stimmungsbezogener und technischer Basis.