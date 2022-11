Pyramid AG: faytech Rahmenvertrag mit chinesischem Volkswagen-Joint-Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die faytech Tech Co Ltd., eine mittelbare Tochtergesellschaft der Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52), hat einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit Innovative Charging Solutions (Suzhou) New Energy Technology Co., Ltd. (kurz: ICS) über die Produktion und Lieferung von berührungslosen Steuerungsdisplays unterzeichnet. ICS ist ein von Volkswagen und DU-power gegründetes Joint-Venture-Unternehmen. Die berührungslosen Steuerungsdisplays (eng. Non-Touch-Control-Displays) kommen in autonomen, flexiblen Ladestationen zum Einsatz, welche von ICS betrieben werden.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass faytech als technologisch, innovativ ausgerichtetes Unternehmen mit ICS einen hervorragenden Partner gefunden hat, um die Entwicklung voranzutreiben und darüber hinaus die Einführung von EV-Ladetechnologien in Europa zu beschleunigen“, sagt Arne Weber, CTO der Pyramid AG und Gründungsdirektor von faytech Tech Co Ltd. „faytech will seinen Kunden eine zielführende Forschung sowie die Entwicklung und Skalierung neuer Technologien ermöglichen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns in Zukunft auf eine enge Partnerschaft mit ICS.“

„Die Vereinbarung zwischen faytech und ICS fügt sich positiv in unsere langjährige Ausrichtung ein, mit verschiedenen Branchenführern zu kooperieren, von denen wir glauben, dass sie einzigartig positioniert sind“, sagt Michael Fass, Sales Direktor APAC bei faytech. „Wir freuen uns über die Intensivierung unserer Zusammenarbeit, um ICS technologisch im Bereich der autonomen flexiblen Ladestationen bestmöglich zu unterstützen und sie auf diese Weise in einem wachsenden Marktsegment erfolgreich zu positionieren.“

„Es ist sehr erfreulich für uns, mit einem so professionellen Anbieter hier in China zusammenzuarbeiten“, sagt René Christoffersen, CFO von Innovative Charging Solutions (ICS) New Energy Technology Co.



