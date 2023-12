Pylontech und BloombergNEF veröffentlichen gemeinsam Whitepaper zum globalen Markt für private Energiespeicherung

Shanghai (ots/PRNewswire) -Pylontech und BloombergNEF (BNEF) haben gemeinsam einen bedeutenden Meilenstein bei der Weiterentwicklung der Energiespeicherindustrie erreicht, indem sie am 27. November auf dem BNEF Summit Shanghai ein ausführliches Whitepaper mit dem Titel „Skalierung des Energiespeichermarktes für Privathaushalte" (Scaling the Residential Energy Storage Market) veröffentlicht haben. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die enge Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen sowie ihr gemeinsames Engagement, den Energiesektor voranzutreiben und zur globalen Energiewende beizutragen.In den letzten Jahren hat die Energiespeicherindustrie für Privathaushalte ein rasantes Wachstum erlebt. Dennoch gibt es noch Fragen zur Produktauswahl, zur Wertschöpfungskette der Branche und zu den Richtlinien und Geschäftsmodellen, die es Eigentümern von Wohnbatterien ermöglichen, den Wert der Netzflexibilität, die diese potenziell bieten, auch zu nutzen. Das Whitepaper geht auf diese Fragen ein und bietet fundierte Einblicke, indem es den aktuellen Zustand des Wohnungsmarktes analysiert und zukünftige Entwicklungen prognostiziert.Das Whitepaper führt eine umfassende Analyse des Wertes der Energiespeicherung für Privathaushalte aus verschiedenen Perspektiven durch. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen für die Nutzer und der Möglichkeit zur eigenständigen Energieverwaltung kann die Energiespeicherung für Privathaushalte als integraler Bestandteil der dezentralen Energie wichtige Dienste für das Stromsystem bereitstellen. Dies unterstützt die Gesellschaft dabei, effektivere Methoden der Energieverteilung zu erforschen und letztendlich ein flexibles, stabiles und zuverlässiges neues Energienetzwerk zu etablieren.Das Whitepaper unterstreicht die Bedeutung globaler Zusammenarbeit innerhalb der Wertschöpfungskette der Branche. Einige chinesische Unternehmen haben sich langfristige technologische und fertigungstechnische Vorteile bei Batteriezellen, Batteriemodulen, BMS (Batteriemanagementsysteme) und mehr gesichert. Umgekehrt verfügen einige lokale ausländische Unternehmen über stärkere Einsatzfähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, Aggregation und Energiehandelsdienste anzubieten. Die Zusammenarbeit der beiden Parteien kann ergänzende Vorteile bringen und den Wert der Energiespeicherung für Privathaushalte maximieren.Pylontech, ein wegweisender Branchenführer mit mehr als einem Jahrzehnt tief verwurzelter Erfahrung, genießt weltweit Anerkennung, insbesondere im Bereich der Energiespeicherung für Privathaushalte. BloombergNEF ist ein maßgeblicher Forschungsanbieter, der sich auf die Analyse zukünftiger Energieentwicklungen spezialisiert hat. Ihre gemeinsamen Bemühungen bei der Veröffentlichung des globalen Whitepapers zur Energiespeicherung in Privathaushalten bieten tiefgreifende Einblicke für die Branche, fördern Innovation und Zusammenarbeit und tragen gemeinsam zur Entwicklung eines nachhaltigen globalen Marktes für private Speicher bei.Sie können sich das Whitepaper hier ansehen: https://bit.ly/3sPhVRoInformationen zu BloombergNEFBloombergNEF (BNEF) ist ein renommierter Forschungsanbieter, der sich auf die Analyse globaler Rohstoffmärkte und die innovativen Technologien konzentriert, die den Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorantreiben. Seine fachkundige Berichterstattung bewertet die Möglichkeiten für die Bereiche Strom, Verkehr, Industrie, Gebäude und Landwirtschaft, sich an die Energiewende anzupassen. BNEF unterstützt Fachleute im Bereich Rohstoffhandel, Unternehmensstrategie, Finanzen und Politik dabei, Veränderungen zu bewältigen und Möglichkeiten zu schaffen.Informationen zu PylontechPylontech (Aktiencode: 688063) wurde im Jahr 2009 als spezialisierter Anbieter von Batterieenergiespeichersystemen gegründet und wurde 2020 das erste börsennotierte Unternehmen in China, das Energiespeicherung als Kerngeschäft hat. Pylontech integriert die Industriekette mit seinen robusten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und seinem umfassenden Fertigungs-Know-how. Dies umfasst die Bereiche Zellen, Batteriemanagementsysteme und Systemintegration. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens sind in über 80 Ländern und Regionen vertreten, und mehr als eine Million Energiespeichersysteme wurden erfolgreich in Betrieb genommen. Im Jahr 2022 wurde Pylontech von S&P Global Commodity Insights als der führende Anbieter von Energiespeichern für Privathaushalte auf Platz 1 eingestuft.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2286663/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2286664/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontech-und-bloombergnef-veroffentlichen-gemeinsam-whitepaper-zum-globalen-markt-fur-private-energiespeicherung-302002943.htmlPressekontakt:Lucy Han,lucy.han@pylontech.com.cnOriginal-Content von: Pylon Technologies Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell