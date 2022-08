Pylontech auf der Forbes China 50 Most Innovative Companies List 2022 aufgeführt

Shanghai (ots/PRNewswire) -Pylon Technologies (Pylontech), ein Anbieter von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), hat bekannt gegeben, dass es zu einem der 2022 Forbes China 50 Most Innovative Companies im Bereich der neuen Energien ernannt wurde.Pylontech ist eines der wenigen Unternehmen mit unabhängigen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Fertigungskapazitäten für Kernkomponenten, die in der Energiespeicherung eingesetzt werden, einschließlich Batteriezellen, Module und Batteriemanagementsysteme. Mit der Veröffentlichung der China 50 Most Innovative Companies Liste werden Unternehmen geehrt, die in Bezug auf ihr Geschäftsmodell, ihre F&E-Investitionen, ihr eigenes Wachstum, ihre Unternehmensführung und andere innovationsgetriebene Elemente einen großen Einfluss haben.Die Aufnahme in die Liste zeigt die Fähigkeit von Pylontech zur Innovation und Führung im Bereich der erneuerbaren und nachhaltigen Energien und stellt eine bedeutende und zusätzliche Anerkennung nach der Aufnahme in den MSCI Index dar. Als weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen (ESS) ist Pylontech seit Jahrzehnten in den Bereichen Wohnen, Industrie und Versorgung tätig.Der Vizepräsident von Pylontech, Geoffrey Song, sagte dazu: „Es ist eine große Ehre, in die Forbes China 50 Most Innovative Companies aufgenommen zu werden. Die Aufnahme stärkt unsere Zuversicht, weiterhin in die Forschung und Entwicklung innovativer Produkte zu investieren. Wir werden uns weiterhin auf die Entwicklung von Energiespeichern konzentrieren und an Innovationen und Forschung und Entwicklung festhalten, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen."Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften besitzen derzeit insgesamt 194 Patente, wie aus dem jüngsten Halbjahresbericht 2022 hervorgeht, der am 26. August 2022 veröffentlicht wurde. Aus diesem Bericht geht auch hervor, dass das Verhältnis von F&E zu Umsatz im ersten Halbjahr 2022 bei 6,99 % liegt und die Investitionen in F&E im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 132,40 % gestiegen sind, was die Strategie des Unternehmens mit hohen Investitionen in F&E bestätigt.Im Hinblick auf eine nachhaltige Zukunft wird die Integration innovativer Speicherlösungen und erneuerbarer Energieerzeugung die Vorteile eines vernetzten Energieökosystems maximieren. Pylontech stellt die Innovationsfähigkeit in den Mittelpunkt und setzt sich dafür ein, die Entwicklung der Energiespeicherindustrie voranzutreiben und gemeinsam mit Kunden und Partnern in aller Welt eine Welt der grünen Energie zu schaffen.Informationen zu PylontechPylontech wurde 2009 als dedizierter Anbieter von Batteriespeichersystemen (BSS) gegründet, indem das Know-how in den Bereichen Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration gebündelt wurde. Durch die Bereitstellung von zuverlässigen und erschwinglichen ESS-Lösungen hat das Unternehmen die Marktposition als einer der Top-Anbieter von Lithium-Batteriespeichern weltweit durch seine 7-Jahres-Wachstumsrate um das Doppelte ermöglicht.Pressekontakt:Sophia Cheung,sophia.cheung@pylontech.com.cn,+86-21-51317697Original-Content von: Pylon Technologies Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell