PwC Deutschland unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb des Marktführers im Komplexitätsmanagement

Frankfurt am Main (ots) -PwC Deutschland unterzeichnet Kaufvertrag für den Erwerb des Geschäftsbetriebs der Schuh & Co. GmbH mit Sitz in Aachen / Schuh & Company ist der deutsche Marktführer für Management Consulting im Komplexitätsmanagement / Mit dem Know-how des Unternehmens optimieren Kunden ihre Produktvielfalt und stärken so ihre Produktportfolios / Die Übernahme ist zum Jahreswechsel geplantPwC Deutschland hat einen Kaufvertrag für den Erwerb des Geschäftsbetriebs der Schuh & Co. GmbH in Aachen unterzeichnet. Die Schuh & Co. ist der deutsche Marktführer für Komplexitätsmanagement und bietet Management Consulting für verschiedenste Industrien, darunter Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Prozessindustrie sowie Medizintechnik und Pharma.Die Schuh & Co. GmbH unterstützt ihre Kunden dabei, Produktstrategien und Produkte im Hinblick auf Kosten im Produktlebenszyklus, insbesondere aber auch im Herstellungsprozess, zu optimieren. Dies erhöht deren Effizienz und hilft ihnen, ein nachhaltiges Produktportfolio aufzubauen. Es besteht ein enger Austausch mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und ihrem Netzwerk.Optimale Ergänzung der Operations Practice von PwC DeutschlandStefan Schrauf, Partner und Global Supply Chain and EMEA Operations Lead bei PwC Deutschland, sagt: "Schuh & Co. ergänzt unsere Operations Practice optimal. Mit der Integration des Unternehmens gelingt es uns, das wichtige Feld des Komplexitätsmanagements mit exzellenter Expertise auszubauen."Prof. Dr. Günther Schuh, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, sagt: "Wir sind sehr froh, mit PwC Deutschland einen Partner gefunden zu haben, der mit uns bereits konkrete Folgeprojekte in den Blick genommen hat und insbesondere die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen fortsetzen wird."PwC als Innovationspartner der IndustrieMit der Akquise des Geschäftsbetriebs der Schuh & Co. GmbH erweitert PwC Deutschland im R&D Operations Team insbesondere seine Expertise, um die zunehmende Varianten- und Produktvielfalt von Unternehmen beherrschbar zu machen. Ein leistungsstarkes Komplexitätsmanagement, wie es die Schuh & Co. GmbH ihren Kunden bietet, erzeugt einen großen Mehrwert, indem die individuellen Markt- und Kundenanforderungen durch angepasste Produkt-, Prozess- und Organisationsstrukturen kostenoptimal erfüllt werden können.Weitere Informationen zum Thema Übernahmen von PwC Deutschland finden Sie hier: www.pwc.de/de/we-as-investor.Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 364.000 Mitarbeitende in 151 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Über Schuh & Co. GmbH:Unsere Leidenschaft ist strategisches und operatives Komplexitätsmanagement.Nachhaltiger unternehmerischer Erfolg wird zunehmend davon abhängen, wie gut ein Unternehmen in der Lage ist, individuelle Komplexitätstreiber, deren Wechselwirkungen und nicht zuletzt deren Kostenwirkung ganzheitlich zu erkennen und zu verstehen. Hierzu bedarf es dem Zusammenspiel von Methoden des Komplexitätsmanagements. Und genau darin haben wir in über 30 Jahren Erfahrung gesammelt.Durch unsere Position im Spannungsfeld von Erfahrung, Hochschulwissen ("State of the Art") und Schnelligkeit, können wir komplexe Zusammenhänge methodisch und zielgerichtet analysieren und entscheidungsreif aufbereiten. Zu Ihrem Nutzen und zur Risikominimierung in einer zunehmend turbulenten Zeit.