PwC Deutschland beteiligt sich an Investitionen in den Ausbau von KI-Fähigkeiten

Düesseldorf (ots) -PwC integriert Microsoft Azure OpenAI Service und ermöglicht damit seinen Kunden, generative KI zu nutzen, um Vertrauen aufzubauen und nachhaltige Ergebnisse zu erzielenDie Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland hat angekündigt, ihr Angebot im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu erweitern, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft mit Hilfe von generativer KI neu zu gestalten. In den kommenden drei Jahren wird PwC Deutschland 150 Millionen Euro in künstliche Intelligenz investieren. Das Engagement wird durch die Entscheidung von PwC USA (https://www.wsj.com/articles/pricewaterhousecoopers-to-pour-1-billion-into-generative-ai-cac2cedd) komplementiert, Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar in KI zu tätigen, sowie durch das langjährige Engagement des Netzwerks für KI (https://www.pwc.com/us/en/services/generative-ai.html), das von Forrester, Gartner und IDC als branchenführend anerkannt wurde. Es stärkt PwC Deutschland, innovative Lösungen nach dem Grundsatz "human-led, tech-powered" anzubieten, Vertrauen aufzubauen und nachhaltige Ergebnisse im Einklang mit der globalen PwC-Netzwerkstrategie The New Equation (https://www.pwc.de/de/the-new-equation.html) zu erzielen."Die rasant wachsenden Möglichkeiten von KI werden die Art und Weise, wie wir arbeiten und Lösungen für unsere Kunden schaffen, schlagartig verändern. Mit den geplanten Investitionen wollen wir diese bahnbrechende Technologie auf eine Weise nutzen, die nicht nur nachhaltige Ergebnisse liefert, sondern auch Vertrauen schafft."Rusbeh Hashemian, Mitglied der Geschäftsführung bei PwC DeutschlandZusammenarbeit mit Microsoft Deutschland legt den Grundstein für das Angebot von KI-LösungenDiese Investition zeichnet sich durch den Ausbau der Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland aus. Über Microsoft Azure OpenAI Service nutzt PwC die generativen KI-Modelle von OpenAI in Kombination mit den erstklassigen Sicherheits-, Datenschutz- und Zuverlässigkeitsfunktionen von Azure. Das ermöglicht PwC, neue Arbeitsweisen zu schaffen und dabei die Vorteile generativer KI zu nutzen. PwC wird diese Technologie nutzen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft neu zu erfinden und bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie umfassendere Erkenntnisse gewinnen, die Produktivität steigern und neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die das Vertrauen ihrer Stakeholder stärken."Die enge Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland ermöglicht uns, unsere eigene Arbeitsweise auf der Grundlage der fortschrittlichsten KI-Modelle zu revolutionieren und unsere Kunden bei der Neugestaltung ihres Geschäfts zu unterstützen."Dr. Mark Orlic, Partner und AI Leader bei PwC Deutschland"Microsoft hat kürzlich seine AI Customer Commitments (https://blogs.microsoft.com/blog/2023/06/08/announcing-microsofts-ai-customer-commitments/) vorgestellt. Wir freuen uns, PwC als Launch-Partner für dieses Programm ankündigen zu können, das es Kunden ermöglichen soll, generative KI sicher und verantwortungsvoll zu verwenden", erklärt Florian Deter, Geschäftsführer Microsoft Deutschland und Enterprise Commercial Lead. "Mit Azure OpenAI Service von Microsoft können deutsche Unternehmen skalierbare Angebote nutzen und ihr Potenzial besser ausschöpfen."Upskilling-Initiative und Governance-RahmenPwC kann sich beim Einsatz von KI-Tools auf eine gut ausgebildete Belegschaft verlassen. Dies beruht u. a. auf umfangreichen Investitionen in interne Schulungsinitiativen und Weiterbildungsprogramme in den letzten Jahren sowie auf der Einführung digitaler Tools und Technologien.Die neue Investition wird für die Modernisierung der internen Plattformen und die Weiterentwicklung der Schulungsinitiative verwendet. Sie befähigt die Mitarbeitenden, durch den geschickten Einsatz von generativen KI-Tools effizienter zu arbeiten und die Kunden bei der Nutzung der sich ständig weiterentwickelnden Technologie erstklassig zu beraten. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf Aspekten wie Governance, Fairness, Transparenz und Datensicherheit, für die sich PwC im Rahmen von Trusted AI schon seit Jahren einsetzt.Die konsequente Ausweitung des KI-Angebots richtet sich direkt an die Bedürfnisse von Unternehmen in fast allen Wirtschaftszweigen. Laut dem 26. Global CEO Survey (https://www.pwc.de/de/ceosurvey.html) von PwC Deutschland, der Anfang 2023 veröffentlicht wurde, planen 86 Prozent der CEOs in Deutschland, in den nächsten 12 Monaten in die Automatisierung von Prozessen und Systemen zu investieren. 71 Prozent setzen dabei insbesondere auf Cloud- und KI-Lösungen. PwC fördert Governance und Verantwortlichkeit durch sein Responsible AI Framework (https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/artificial-intelligence/what-is-responsible-ai.html), um Kunden bei der Entwicklung und dem Einsatz von generativer KI-Technologie in einer Vielzahl von Anwendungsfällen zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf Governance, Fairness, Transparenz und Erklärbarkeit sowie auf dem Schutz der Vertraulichkeit und Sicherheit von Daten liegt. Dadurch werden nicht nur ein höherer Wert und bessere Ergebnisse für die Kunden von PwC erzielt, sondern auch ein größeres Vertrauen in KI-Plattformen geschaffen, was das Ziel von PwC unterstreicht - Vertrauen in der Gesellschaft zu schaffen und wichtige Probleme zu lösen.Ausweitung der Vorreiterrolle für den Einsatz generativer KIDiese Investition baut auf dem langjährigen Engagement von PwC für künstliche Intelligenz auf. Erst vor einigen Wochen hat der Bereich Tax & Legal Services (TLS) von PwC eine Vereinbarung mit Harvey (https://legal.pwc.de/de/news/pressemitteilungen/generative-ai-pwc-und-pwc-legal-kuendigen-strategische-allianz-mit-harvey-an) bekannt gegeben. Harvey wird vom OpenAI Startup Fund unterstützt und basiert auf der Technologie von OpenAI und Chat GPT, um verschiedene Aspekte der professionellen Dienstleistungsarbeit zu automatisieren und zu verbessern.Weitere Informationen über unsere generativen KI-Funktionen finden Sie auf unserer Webseite (https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/trusted-ai.html).Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 327.000 Mitarbeitende in 152 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.