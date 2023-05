Pva Tepla: Potenzial von +78,61% - Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aktie von Pva Tepla wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für das Wertpapier liegt bei 33,15 EUR – ein Pluspotenzial von +78,61%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Pva Tepla legt um +0,16% zu

• Im Durchschnitt empfehlen 9 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten

• Guru-Rating beträgt jetzt 3,92 nach vorherigem Status “Guru-Rating ALT”

Am letzten Handelstag konnte die Aktie von Pva Tepla einen Zuwachs in Höhe von +0,16% verzeichnen. Insgesamt ergibt sich über fünf Handelstage eine negative Entwicklung im Umfang von -3,73%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Ungeachtet dessen sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen in der aktuellen Kursentwicklung lediglich einen schwachen Trend. Von insgesamt zwölf...