Pva Tepla: Potenzial für 33,15 EUR Kursziel

Am gestrigen Handelstag hat Pva Tepla eine negative Kursentwicklung von -4,53% verzeichnet. Doch insgesamt zeigt die Aktie derzeit einen positiven Trend und hat in den letzten fünf Tagen +1,03% an Wert gewonnen.

• Derzeitiges Kursziel von Pva Tepla beträgt 33,15 EUR

• Mittelfristiges Kurspotenzial liegt bei +69,22%

• Guru-Rating bleibt stabil auf dem Niveau von 3,92

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten ist die Aktie mittelfristig bei einem Zielkurs von 33,15 EUR unterbewertet. Das würde ein mögliches Kurspotenzial von +69,22% eröffnen. Während drei Analysten den Kauf empfehlen und sechs weitere eine optimistische Einstufung mit “Kauf” versehen haben, bewerten vier Experten die Aktie neutral mit “Halten”.

Die überwiegend positive Einschätzung lässt sich zudem durch das unveränderte Guru-Rating stützen. Mit...