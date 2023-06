Pva Tepla: Langfristig betrachtet auf Kurs

Nach Auffassung von Experten ist die Aktie von Pva Tepla aktuell günstig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 33,15 EUR – ein Potenzial von +69,39% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Pva Tepla verliert am 15.06.2023 um -4,63%

• Kursziel der Aktie beträgt 33,15 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,92

Am Vortag musste Pva Tepla an der Börse einen Verlust von -4,63% hinnehmen. Damit steht nach fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,93% zu Buche.

Obwohl Analysten diese Tendenz vorhergesehen haben könnten – die Stimmung im Markt ist eindeutig optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Pva Tepla liegt laut Bankanalysten bei 33,15 EUR und gibt Investoren somit ein Potenzial von +69,39%. Allerdings teilen nicht alle Beobachter diese Einschätzung angesichts des jüngsten neutralen Trends in der...