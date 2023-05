Pva Tepla: Kursziel von 33,15 € bietet ein Potenzial von +72,03%

Die Aktie des Unternehmens Pva Tepla wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,15 € und würde Investoren ein Potenzial von +72,03% eröffnen.

• Gestern fiel der Kurs um -2,97%

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,92

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs lediglich um +0,78%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Drei Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere drei sehen sie optimistisch mit einem Rating “Kauf”.

Zwei Experten geben eine neutrale Bewertung “halten” ab und kein Analyst empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92 Punkten.

Diese positive Einschätzung lässt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.