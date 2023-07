Pva Tepla: Kursziel von 33,15 EUR eröffnet ein Potenzial von +68,70%

Die Aktie des deutschen Unternehmens Pva Tepla wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,15 EUR und könnte Investoren somit eine Wertsteigerung in Höhe von +68,70% bescheren. Die jüngste positive Entwicklung mit einem Kursanstieg um +3,10% am gestrigen Tag und insgesamt +4,69% innerhalb einer Handelswoche scheint die Stimmung an der Börse zu beeinflussen.

• Am 04.07.2023 legte die Aktie um +3,10% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,15 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” erhöhte sich auf 3,92

Trotz dieser positiven Tendenz sind nicht alle Bankanalysten optimistisch bezüglich des Erfolgs der Aktie. Laut aktuellen Einschätzungen halten sich viele Experten zurück oder bewerten sie als neutral.

Der Anteil an Analysten mit einer positiven Einstufung beläuft sich...