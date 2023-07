Pva Tepla: Kursziel von 33,15 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +72,75%

Die gestrige Kursentwicklung an der Börse zeigt, dass Pva Tepla um satte +3,01% zugelegt hat. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Ergebnis jedoch -1,24%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch ist das mittelfristige Kursziel für die Aktie optimistisch bei 33,15 EUR. Das würde ein Potenzial von +72,75% bedeuten. Derzeit teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Von insgesamt 13 Analysten geben drei ein starkes Kaufsignal ab und sechs setzen auf “Kauf”. Vier Experten plädieren für “Halten”. Somit sind immerhin noch +69,23% der Analysten optimistisch eingestellt. Zudem bewegt sich das Guru-Rating mit einer aktuellen Bewertung von 3,92 im positiven Bereich gegenüber dem vorherigen Wert “Guru-Rating ALT”.