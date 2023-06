Pva Tepla: Kursziel von 33,15 EUR bietet großes Potenzial

Der gestrige Handelstag brachte für Pva Tepla einen Verlust von -1,47% mit sich. In den vergangenen fünf Handelstagen sank der Aktienkurs um insgesamt -5,86%. Die Stimmung am Markt scheint also aktuell eher pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind die Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Potenzial der Pva-Tepla-Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel wird auf 33,15 EUR geschätzt – eine Steigerung um +82,54% vom aktuellen Wert aus betrachtet.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere setzen sie auf “Kauf”. Lediglich vier Experten halten die Aktie neutral (“halten”).

Die positive Einschätzung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Dieser bewährte Trend-Indikator hat kürzlich ein Upgrade erfahren und liegt nun bei 3,92 Punkten.