Pva Tepla: Kursziel von 31,37 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Die gestrige Kursentwicklung von Pva Tepla am Finanzmarkt betrug -0,80%, was zu einer negativen Trendentwicklung der vergangenen fünf Handelstage führte und sich auf -6,82% summierte. Trotzdem sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 31,37 EUR. Dies würde Investoren ein Plus von +57,16% eröffnen.

Aktuell raten drei Analysten zum Kauf der Aktie und sechs weitere empfehlen sie stark zum Kauf. Vier Experten haben eine neutrale Bewertung gegeben.

Das Guru-Rating hat sich zuletzt auf 3,92 erhöht und bestätigt damit das positive Bild über Pva Tepla.

Zusammengefasst hat die Aktie laut Analysteneinschätzungen noch großes Potenzial nach oben bei einem aktuellen Kursziel von 31,37 EUR (+57,16%). Die Mehrheit der Experten empfiehlt einen Kauf oder starken Kauf dieser Aktie.