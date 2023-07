Pva Tepla: Kursziel liegt bei 33,15 EUR

Die Aktie von Pva Tepla wird aktuell laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 33,15 EUR mit einem möglichen Potenzial von +57,86%. Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen einen Anstieg von +2,84% verzeichnen und der Guru-Rating-Wert erhöhte sich auf 3,92.

In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +12,72%, was auf eine allgemeine Marktoptimismus hindeutet. Obwohl einige Bankanalysten nicht alle einig sind bezüglich dieser Einschätzung in Bezug auf Pva Tepla.

Aktuell gibt es drei Kaufempfehlungen für die Aktie und sechs weitere Analysten geben eine optimistische Einschätzung ab. Vier Experten empfehlen jedoch lediglich “halten”. Insgesamt befürworten somit rund 69,23% der befragten Analysten den Kauf der Pva-Tepla-Aktien.