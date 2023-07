Pva Tepla: Kursziel erreicht in 2023 - 33,15 EUR

Die Aktie von Pva Tepla wird nach Ansicht der Analysten am Markt aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +53,33% über dem aktuellen Preis. Am gestrigen Tag hat die Aktie eine Kursentwicklung von +2,56% verzeichnet und damit ein fünftägiges Plus von insgesamt +6,40% erzielt.

• Pva Tepla: 28.07.2023 mit positivem Trend um +2,56%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt für Pva Tepla 33,15 EUR

• Guru-Rating verbesserte sich auf 3,92

Das durchschnittliche mittelfristige Ziel für diese Aktie ist seitens der Experten bei einem Wert von €33.15 angesiedelt. Sollten sie recht behalten würde dies Investoren ein Potenzial von bis zu +53.33% bieten.

Während einer jüngsten positiven Entwicklung bezogen einige Bankanalysten kürzlich Stellung zur zukünftigen Aussicht der Firma und teilten ihre Meinungen mit den...