Pva Tepla: Kursziel bei 30,09 EUR mit Potenzial von +106,10%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Pva Tepla einen Rückgang um -2,21%. In der vergangenen Woche belief sich das Minus sogar auf -6,29%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 30,09 EUR gesehen. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies den Investoren ein Potenzial von +106,10%.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Vier Experten geben eine neutrale Bewertung (“halten”). Damit sind insgesamt 69,23% der Analysten noch immer optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating wurde nun auf 3,92 angehoben (vorher: “Guru-Rating ALT”).