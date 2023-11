Pva Tepla: Kursziel bei 25,50 EUR – Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Pva Tepla wird aktuell von Analytikern als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um +34,64% über dem aktuellen Preisniveau.

• Pva Tepla: Am 28.11.2023 mit -0,05%

• Das Kursziel von Pva Tepla beträgt 25,50 EUR

• Guru-Rating von Pva Tepla nun bei 3,92 nach zuvor ebenfalls 3,92

Am Vortag verzeichnete die Aktie von Pva Tepla einen Rückgang um -0,05%. In den letzten fünf Handelstagen – einer ganzen Woche – ergibt sich jedoch ein Plus von +4,18%. Dies lässt auf eine derzeit relativ optimistische Marktstimmung schließen.

Analysten in Bankhäusern hatten sie solche Entwicklung erwartet? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Pva Tepla liegt derzeit bei 25,50 EUR

Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 25,50 EUR erreichen kann. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten hätte dies für Investoren eine potentielle Renditechance in Höhe von +34,64% zur Folge. Jedoch teilen nicht alle Analysten angesichts des jüngsten positiven Trends diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen konkret drei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere äußern sich optimistisch und raten zum “Kauf”. Vier Experten positionieren sich neutral und vergeben das Rating “halten”.

Demzufolge sind weiterhin insgesamt +69,23% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Diese positive Einschätzung wird durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt und hat nunmehr einen Wert von 3,92 gegenüber dem vorherigen Stand “Guru-Rating ALT”.

