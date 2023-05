Pva Tepla: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - Kursziel 33,15 EUR

Die Aktie von Pva Tepla hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und stieg gestern um +0,15%. Insgesamt beträgt die Wochenperformance bisher +1,66%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Die Bankanalysten sind ebenfalls positiv gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 33,15 EUR für die Aktie. Dies würde einem Potenzial von +69,57% entsprechen. Von insgesamt 13 Experteneinschätzungen raten drei zum Kauf und sechs bewerten die Aktie als “Kauf”. Vier Experten halten das Papier für neutral.

Das Guru-Rating ist mit 3,92 stabil geblieben und untermauert somit die positive Einschätzung der Analystengemeinde.