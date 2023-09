Pva Tepla: Analysten sehen Kurspotenzial von +72,83% - Kursziel bei 30,09 EUR

Die Aktie von Pva Tepla verzeichnete einen Rückgang um -1,75% am letzten Handelstag. In den vergangenen fünf Tagen legte die Aktie jedoch um +2,11% zu und lässt damit eine relativ optimistische Stimmung am Markt erkennen.

Laut Bankanalysten hat Pva Tepla ein mittelfristiges Kursziel von 30,09 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, hätte die Aktie ein Potenzial von +72,83%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung.

Derzeit empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere setzen sie auf “Kaufen”. Vier Experten bewerten sie als “Halten”. Somit sind mindestens 69,23% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating für Pva Tepla wurde nun mit 3,92 bewertet nachdem es vorher auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT” lag.