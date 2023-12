Pva Tepla Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Pva Tepla-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 18,66 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 19,64 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +5,25 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 17,16 EUR, was einer Distanz von +14,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Pva Tepla-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 4,47 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Pva Tepla-Aktie eine Underperformance von -2 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,67 Prozent, und die Pva Tepla-Aktie lag um 1,8 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Pva Tepla als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 53,43, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 38,98 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf einem positiven Niveau liegt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.