Pva Tepla Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Pva Tepla zeigt einen Wert von 83,02, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 51, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger haben sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Pva Tepla mit einem Wert von 15,03 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (50,52) um 70 Prozent unterbewertet, was eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pva Tepla bei 18,8 EUR liegt, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf ein "Neutral"-Signal hin, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt, wenn der Durchschnitt aus den Kursentwicklungen der letzten 50 und 200 Tage betrachtet wird.