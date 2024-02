Pva Tepla Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Der Aktienkurs von Pva Tepla hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -11,16 Prozent verringert, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 7,43 Prozent, jedoch liegt Pva Tepla mit 18,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pva Tepla von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 16,1 unter dem Durchschnitt der Branche liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass Pva Tepla momentan als "überverkauft" eingestuft wird, da der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis bei 16,43 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pva Tepla gemäß der Anleger-Stimmung, fundamentaler Kriterien und technischer Analyse insgesamt eine "Gut"-Einstufung erhält.