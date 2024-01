Pva Tepla Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Pva Tepla liegt der RSI aktuell bei 49,45, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 40, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Pva Tepla war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Nur an drei Tagen war die Stimmung positiv, negative Diskussionen wurden nicht festgestellt. Die Aktie wird daher insgesamt als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Pva Tepla beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Pva Tepla in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche im Durchschnitt um 15,34 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -12,87 Prozent. Auch im Vergleich zum Informationstechnologiesektor lag die Rendite von Pva Tepla um 5,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.