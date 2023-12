Pva Tepla Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Pva Tepla betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 52,92 Punkte, was bedeutet, dass Pva Tepla momentan weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 39,21 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung der Aktie liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Pva Tepla zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Pva Tepla ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 50,89) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Pva Tepla daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,47 Prozent erzielt, was 1,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 4,71 Prozent, wobei Pva Tepla aktuell 2,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.