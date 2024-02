Pva Tepla Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Pva Tepla-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt (GD200) des Schlusskurses von 18,62 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +18,26 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 22,02 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 20,46 EUR, was einer Abweichung von +7,62 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Pva Tepla wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Pva Tepla mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,95 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Pva Tepla in den letzten 12 Monaten um 11,16 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von 9,27 Prozent liegt Pva Tepla ebenfalls deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.