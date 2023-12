Pva Tepla Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Pva Tepla wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch die Meinung von Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

In Bezug auf die Aktie von Pva Tepla ergibt die Untersuchung dieser Faktoren eine mittlere Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Pva Tepla bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pva Tepla-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,43 und einen Wert für den RSI25 von 38,98. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Pva Tepla-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 15,03 und liegt damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.