Pva Tepla Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Dividendenrendite von Pva Tepla beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,97 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 50,56 als unterdurchschnittlich gilt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Pva Tepla eine Performance von 2,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche einen Anstieg von durchschnittlich 15,31 Prozent verzeichneten. Dies führt zu einer Underperformance von -12,84 Prozent im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich zum RSI-Wert der letzten 7 Tage, der bei 11 liegt und auf eine Überverkauft-Situation hinweist, ergibt die Bewertung auf 25-Tage-Basis (32,27) ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pva Tepla.

Pva Tepla kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pva Tepla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pva Tepla-Analyse.

Pva Tepla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...