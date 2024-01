Pva Tepla Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PVA Tepla beträgt derzeit 16,1, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der PVA Tepla-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,36 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 19,61 EUR +6,81 Prozent höher liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 19,12 EUR, liegt der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (+2,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die PVA Tepla-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über PVA Tepla besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält PVA Tepla insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die PVA Tepla-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis zeigt der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält PVA Tepla somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sollten Pva Tepla Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Pva Tepla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pva Tepla-Analyse.

Pva Tepla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...