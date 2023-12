Pva Tepla Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von PVA Tepla wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel etwa 36,63% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 19.12.2023 verzeichnete PVA Tepla eine Kursentwicklung von 0,00%. Das Kursziel wird derzeit auf 26,52 EUR geschätzt, wobei das Guru-Rating unverändert bei 3,86 bleibt.

In den letzten fünf Handelstagen, also einer kompletten Handelswoche, summierte sich die Kursentwicklung auf -0,10%