Pva Tepla Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenrendite von Pva Tepla liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Pva Tepla war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen eine positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge führten zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Pva Tepla daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Aktienkurs von Pva Tepla zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 10,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,71 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Performance von Pva Tepla um 17,07 Prozent niedriger. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.