Pva Tepla Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von Pva Tepla zeigte im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,16 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" von 4,23 Prozent einer Unterperformance von 15,39 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt bei 8,28 Prozent, und Pva Tepla liegt aktuell 19,44 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Pva Tepla in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Pva Tepla auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pva Tepla liegt bei 52,38 und der RSI25 bei 43, was jeweils als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Pva Tepla 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.