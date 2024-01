Pva Tepla Aktie: Sensationelle Entwicklung

Pva Tepla hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Underperformance von -22,25 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Pva Tepla um 18,25 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pva Tepla liegt bei 11,24, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 35,31 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pva Tepla eingestellt waren. Es gab 12 positive und nur einen negativen Tag, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Pva Tepla aktuell bei 18,37 EUR, während der Aktienkurs bei 22,34 EUR liegt, was einem Abstand von +21,61 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Abstand von +15,45 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Pva Tepla-Aktie.

Pva Tepla kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pva Tepla jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pva Tepla-Analyse.

Pva Tepla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...